Reprodução/ Twitter Luisa Sonza surpreende fãs ao cantar em bar em Fortaleza, Ceará

Na noite da última sexta-feira (29), Luisa Sonza surpreendeu ao fãs ao aparecer em uma bar, em Fortaleza, Ceará, e cantar com um grupo de pagode. O público do local gravou momentos da apresentação e postou nas redes sociais.

Após uma aparição surpresa de Luísa Sonza no show do rei Roberto Carlos na primeira noite do Réveillon Fortaleza 2024, a cantora decidiu dar uma palinha em uma bar da cidade. Ela visitou o bar Vila Camaleã e cantou com um grupo de pagode.



Em vídeo publicados por clientes do bar, a artista canta “Teu Segredo”, de Thiaguinho, “Insegurança”, do Grupo Pixote e “Maldivas”, de Ludmilla.

Tava aqui no barzinho de boa, um pagodezinho gostoso, do NADA LUÍSA SONZA





🚨AGORA: Luisa Sonza aparece de surpresa em bar em Fortaleza e canta no palco com a banda do local.













