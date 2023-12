Vitor Santos / AgNews Léo Santana no segundo dia da Virada de Salvador

Na última sexta-feira (29), aconteceu a segunda noite do Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, em Salvador, na Bahia. Artistas comos Léo Santana, Alok, Wesley Safadão e Mari Fernandez agitaram o público.



Olodum foi a primeira banda a se apresentar. O vocalista Lucas Di Fiori contou que fez um show especial para o evento: “Compilamos bastante o repertório. Preparamos novidades, músicas românticas e históricas e esperamos que a galera curta bastante”.



Depois foi a vez de Mari Fernandez subir ao palco. Antes de começar o show, ela elogiou o evento: “Tenho um carinho enorme por todos os baianos. A energia daqui é maravilhosa. Não só em Salvador, mas no estado inteiro”, declarou. "Espero que, em 2024, eu possa vir mais vezes".



Em seguida, o BaianaSystem estreou no festival e animou o público com hits, como "Lucro", "Sulamericano", entre outros. O público fez as tradicionais rodas durante a apresentação.



Wesley Safadão foi o quarto a se apresentar e também apostou em hits, como "Vacilão", "Ar-Condicionado no 15", "Tentativas em Vão" e "Coração Machucado".

Alok foi o próximo a subir ao palco e agitou os fãs. O DJ, que vai levar o trio elétrico dele para o Carnaval de 2024 de Salvador, foi aclamado pelo público.



Léo Santana não ficou de fora. No palco, ele relembrou quando estava em início de carreira e ainda revelou as novas novas músicas, que prometem fazer sucesso para o Carnaval 2024.