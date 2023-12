Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Alicia X, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza participaram de 'A Fazenda 15'

Alicia X descobriu que foi traída pelo namorado após ser eliminada de "A Fazenda 15". Lucas Souza e Jaquelline Grohalski começaram o romance no reality rural e não convenceram a influenciadora no confinamento. No entanto, a irmã de MC Daniel ironizou o próprio fim de relacionamento ao avaliar o romance dos ex-peões.

Em um vídeo bem-humorado no Instagram, Alicia mostrou o casal Jaquelline e Lucas e escreveu: "E eu que julgava o relacionamento deles, mas estava sendo corna aqui fora".

Famosos comentaram o vídeo, um deles foi Adriane Galisteu. "Rindo de nervoso', disse a apresentadora de "A Fazenda 15".











































































