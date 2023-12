Reprodução/Instagram Joana Sanz desabafa após morte de cachorrinha: 'Ano cheio de morte e dor'

Joana Sanz usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para lamentar a morte de sua cachorrinha, que, segundo ela, "foi brutalmente agredida". Nos Stories do Instagram, a modelo espanhola ainda desabafou sobre o ano difícil que vem enfrentando, com a morte da mãe e a prisão do marido, o jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de estupro.

"Um ano interminável cheio de morte e dor. Hoje digo adeus à minha princesa depois de 8 anos juntas. Uma morte horrível em que foi brutalmente agredida. Não entendo os ataques de cachorros do nada. Não entendo por que estou passando por tudo isso", desabafou Joana, que acrescentou: "Te amo, companheira de vida".

De fato, o ano da modelo não foi nada fácil. Em janeiro, ela perdeu a mãe vítima de um câncer no útero. Pouco depois, o marido foi acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Ele está preso, de maneira preventiva, desde o dia 20 de janeiro. Segundo informações do jornal espanhol El País, o julgamento de Daniel Alves acontecerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024.

