Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, usou o Instagram para negar que tenha "sumido" em meio ao processo de investigação das contas bancárias dele e da apresentadora por dívidas. O empresário também foi acusado de desaparacer devido à denúncia de agressão contra Hickmann e o processo de separação do casal.



"Bom dia a todos! Gostaria que o responsável por esse canal do YouTube tomasse cuidado com suas publicações fantasiosas. Eu voluntariamente me apresentei ao DEIC a exatamente uma semana atrás deixando todas as minhas informações bem como a abertura do meu sigilo fiscal e bancário. O documento elaborado foi deixado na mão do Delegado Responsável pelos meus advogados Dr Enio Murad é Dra Diva Bueno. Peço e gentileza que retirem do ar essa publicação mentirosa", disse ele.

Ana Hickmann registrou na Delegacia Geral de Polícia de São Paulo uma notícia-crime contra Alexandre Correa, acusando pelos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.



