Reprodução/Instagram Bianca Andrade e Vitória Strada são flagradas em clima de agarração no pré-Réveillon em Pernambuco

Quem está curtindo o Réveillon Amoré, em Pernambuco, pôde notar um clima de intimidade além da conta entre a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a atriz Vitória Strada. As duas têm curtido bastante as festas no local.



🚨VEJA: Vitória Strada e Bianca Andrade foram flagradas de agarração em festa. pic.twitter.com/pIU5UzRSTB — Central Reality (@centralreality) December 29, 2023

Uma fonte da colunista Mariana Morais (Correio Braziliense) flagrou as duas coladinhas. Entretanto, no pouco tempo que esteve por perto, não viu um beijo acontecer, embora parecesse que isso iria rolar a qualquer momento.

Vale lembrar que ambas são assumidamente bissexuais e estão solteiras. Em julho deste ano, Vitória Strada anunciou o fim do noivado com a também atriz Marcella Rica, com quem manteve um relacionamento por quatro anos. Já Bianca segue solteira desde o fim da relação com Fred Bruno, com quem teve o pequeno Cris, de dois anos.

Inclusive, Cris está acompanhando a mamãe em Pernambuco. Ela alugou uma casa pela região e está hospedada com alguns amigos e a equipe.

