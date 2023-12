Reprodução/ Instagram Preta Gil afasta rumores de affair com modelo

Na última quinta-feira (28), Preta Gil curtiu uma praia com os amigos e aproveitou para afastar rumores de estaria em uma novo romance. Ela estava acompanhada de Gominho, Duh Marinho, Soraya Rocha e João Pedro Modesto, modelo que foi apontado com o suposto affair da cantora,



Preta fez um post no Intagram, onde enfatizou que todos são amigos. "Obrigada, Salvador, como eu estava sonhando com esse mergulho, na praia da minha infância com meus amigos amados que não largo por nada! Preta sendo Preta", escreveu a cantora na legenda. Ela está na na Praia do Porto da Barra, na Bahia.

Boatos de que Preta estaria vivendo um affair com João Pedro começaram após seguidores notarem que o modelo estana presente em algumas fotos com a cantora.