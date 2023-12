Reprodução/Instagram - 06.06.2022 Raul Gazolla relembra assassinato de Daniella Perez

Visto recentemente como Vandami em "Travessia", Raul Gazolla usou as redes sociais nesta quinta-feira (28), data em que o assassinato de Daniella Perez completa 31 anos, para comentar a morte da atriz, com quem era casado na época do trágico acontecimento.







O ator recordou o crime através do Instagram, após a mãe da vítima, a novelista Glória Perez, ter feito uma publicação na qual relatava o luto que sentia pela filha , que foi brutalmente assassinada aos 22 anos, em meio às gravações de "De Corpo e Alma", folhetim escrito por ela.

Leia também Prima de Daniella Perez condena liberdade de assassina da atriz





"Um dia que dói", disse a novelista na postagem. Raul Gazolla, viúvo, repercutiu a lamentação de Perez. "Hoje faz 31 anos que a Dani foi assassinada", escreveu o ator, republicando a montagem de fotos feitas por Glória Perez, que conta com registros de Daniella e de páginas de um diário da autoria dela.





Também nesta quinta-feira (28), Bárbara Ferrante, prima de Daniella Perez, usou as redes sociais para criticar a liberdade de Paula Nogueira Thomaz , que assassinou a filha de Glória Perez junto com Guilherme de Pádua, que morreu em 2022.





"Mais um 28 de dezembro. Dia que mudou o rumo da minha vida e da minha família. Um dia de lembranças duras e que dói a alma. Enquanto a assassina está por aí rindo e se vitimizando, nós ainda lutamos para sobreviver a devastação que essa mulher e seu ex-marido nos causaram", escreveu.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: