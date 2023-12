Reprodução / Instagram MC Ryan e Giovanna Roque reataram o namoro

Giovanna Roque postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (27), onde desabafou sobre a rotina de mãe e disse não estar se sentindo bem nos últimos dias. A influencer está cuidando de Zoe, que nasceu dia 12 de dezembro, sozinha, enquanto o pai, MC Ryan, está festejando no cruzeiro do Neymar.

"Reapareci aqui. Fiquei um pouquinho ausente, né? Quando eu dou uma sumidinha é porque os meus dias não estão tão bons e às vezes preciso desses momentos para colocar minhas emoções no lugar. Estou com o meu olho bem fundo. Está bem difícil", explicou.

"Vim para a casa da minha mãe ontem para ela me ajudar um pouco porque estava bem pesado", contou.

Apesar do funkeiro ter anunciado que daria uma pausa na carreira para se dedicar à filha, ele está viajando no cruzeiro do Neymar. MC Ryan já tinha sido criticado pela postura com a mãe da filha. No chá de revelação, ele pareceu ignorar a presença de Giovanna e foi comemorar com os amigos.