Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho desabafou sobre os nudes que tem recebido de homens ultimamente. A cantora ainda comentou que os admiradores deveriam ter vergonha do conteúdo.

"Tem homens vindo no meu direct me mandar fotos das partes íntimas. Vocês não têm nem vergonha, né?", disse mostrando um tamanho pequeno com os dedos.

"Se vocês continuarem, vou explanar vocês ou vou lá na delegacia denunciar vocês por assédio. Isso é crime. Não sou obrigada a ficar olhando essa Mata Atlântica. Não tem vergonha de ficar mostrando essa bananinha nanica? Aqui você não chega nem na porta com essa bananinha nanica", continuou.

A cantora perdeu mais de 33 kg após fazer a bariátrica em agosto deste ano. Recentemente, ela contou que pretende não só trocar as próteses de silicone por modelos menores, como fazer uma abdominoplastia e lipoaspiração.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente