Reprodução / Instagram Gaby Amarantos responde crítica de Pitty a Beyoncé: ‘Tu tens que pensar’

Nesta quarta-feira (27), Gaby Amarantos usou o X (antigo Twitter) para responder a crítica de Pitty a Beyoncé. A baiana afirmou que a visita da cantora americana a Salvador tirou a atenção de coisas que para ela eram mais importantes, como a estreia do curta de Manu Gavassi sobre o feminino nas artes. A rockeira disse que Beyoncé “fez a irmã Dulce em pleno Natal”.

"Amada, Pitty, te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você e por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo à vontade para dizer que discordo de ti, mana. Quando você, como mulher branca, questiona o trampo memorável da BeyGOOD tu tens que pensar muitas vezes antes de falar", iniciou a paraense.

Gaby ressaltou a importância da presença de Beyoncé no nordeste do país: "Pra quem precisa de ajuda não existe timing certo e para nós artistas e pessoas negras desse país ver uma artista do tamanho dela olhando para o Brasil, pro Nordeste e para tua cidade com olhar de cuidado e solidariedade nos faz acreditar também podemos."

Ela pediu que Pitty tomasse cuidado antes de comparar o trabalho feito por uma mulher negra e uma mulher branca, dizendo para que ela procurasse saber mais sobre o trabalho da organização da americana no Brasil. "E a importância da Beyoncé ter escolhido vir pessoalmente demonstrar todo seu amor pelos fãs brasileiros. Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz há mais de 10 anos no Brasil junto com a CUFA e sem medo te avisar que não é necessário comparar o trabalho dela com o de ninguém. Até porque se a gente for entrar na questão 'privilégio' mulheres negras saem perdendo então, espero poder te encontrar no futuro, te abraçar e conversar contigo com muita honestidade e afeto como já fizemos outras vezes. Um abraço e um feliz 2024", finalizou.

Gabi voltou para a rede social para se explicar após ser criticada por internautas por ter mandado o recado online ao invés de no privado. "Me dei o trabalho de te escrever aqui por ser tua amiga e por também ser fã da Beyoncé. Eu sei que tu és aliada e sei também que eu poderia ter te mandado uma mensagem privada, mas acho importante me manifestar nesse momento como uma artista que entende a dimensão", escreveu.

"As pessoas têm uma visão muito distorcida do que é uma verdadeira amizade, claro que eu a procurei pra falar no privado mas como mulher negra me sinto na obrigação de trazer essa discussão a público porque o buraco é bem mais embaixo. É preciso ter coragem para criticar um amigo", terminou.