Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela completa 23 anos de idade nesta quinta-feira (28) e, além das milhares de mensagens enviadas por fãs e seguidores, ela recebeu as felicitações do também ator André Luiz Frambach, com quem se casou neste mês em uma cerimônia privada .







"Fiz, refiz vários vídeos nossos para postar hoje nesse seu dia, mas achei melhor postar só esse mesmo que mostra todo seu sorriso, toda sua grandeza e brilho. Quero começar esse texto agradecendo antes de tudo pelo nosso amor, pela nossa união, hoje casados, mas muito antes disso com muita amizade, respeito, admiração, carinho, amor, e sempre liberdade", iniciou.





O ator agradeceu a esposa pelos momentos que passaram juntos e destacou que ela fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor desde que eles decidiram se relacionar amorosamente. "Nos escolhemos até aqui, escolhemos casar, escolhemos viver todos os dias juntos e assim será pro resto dessa e de outras vidas. Obrigado por esse amor leve e tranquilo, obrigado por fazer eu ser um homem melhor, um ser humano melhor", pontuou.





"Você imagina o quão eu te admiro e te amo, mas te dou certeza que você não imagina o quanto eu te admiro e te amo, o quanto eu tenho a certeza da mulher gigante que você é. Infelizmente vivemos em uma sociedade em que as escolhas das mulheres são sempre relacionadas ao homem que está do lado, sempre subestimadas, e reduzidas a sua escolha amorosa, então para essas pessoas eu só posso desejar mais amor porque só a falta de amor verdadeiro justifica tantas frases absurdas que vemos e ouvimos", acrescentou.





O ator celebrou a parcaria que tem com Larissa Manoela e rasgou diversos elogios à esposa. "Parabéns por todas as conquistas e batalhas que superou nesse ano e em todos os outros que passaram e em todos os outros que ainda virão! Saiba que você tem antes de tudo um amigo, um admirador, do seu ser, e por isso tudo, hoje sou também o seu marido! Eu te amo muito meu sorvetinho, minha vida", afirmou.





A atriz se mostrou emocionada com a declaração do marido e agradeceu a homenagem. "Já estou chorando. Meu presente! Minha escolha! Te amo muito. Obrigada por ser meu companheiro nessa vida! Que sorte que eu dei! Que seja sempre assim, cheio de amor. Vamos viver", respondeu.

Confira o texto feito por André Luiz Frambach na íntegra:





