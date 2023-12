Reprodução Larissa Manoela faz reflexão sobre 2023: 'Me esforcei, mesmo errando'

A atriz Larissa Manoela compartilhou um texto para fazer um balanço do ano de 2023. Neste sábado (23), a artista que rompeu com os pais apontou que Deus honrou as promessas na vida dela.



Através dos Stories do Instagram, Larissa Manoela compartilhou uma reflexão de autoria do escritor Diego Vinicíus, que ilustra um ano de mudanças e complicações.

"2023 foi um ano em que tive que recomeçar diversas vezes, que vivi decepções, que sofri com os dias pesados, que ralei com os meus processos, que provei do amargo das situações. 2023 foi um ano em que descobri o quanto ainda preciso melhorar, crescer, aprender. Foi um ano em que me esforcei, mesmo errando em algumas decisões, arrisquei e não me escondi de nada. 2023 foi um ano em que ser forte foi a minha salvação, mesmo com o choro engolido, mesmo com o medo batendo na porta, eu fui forte e não deixei de viver os meus momentos", diz o trecho.

Na mesma publicação, a atriz adicionou um emoji de coração branco e completou: "E Deus honrou suas promessas em minha vida".

Vale lembrar que em agosto a atriz deu uma entrevista ao Fantástico onde apontou supostos abusos financeiros dos pais, que anteriormente eram empresários dela.

No dia 17 de dezembro, um ano após o pedido de noivado, Larissa Manoela se casou com o ator André Luiz Frambach em uma cerimônia intimista, que não contou com a presença dos genitores da atriz.