Reprodução Roberta Miranda bate a cabeça no volante em acidente de trânsito

A cantora sertaneja Roberta Miranda sofreu um acidente de trânsito nesta terça-feira (26). A artista trafegava em uma via movimentada quando um carro bateu na traseira do veículo em que ela dirigia. Apesar do susto, Miranda afirmou estar bem.

Através dos Stories do Instagram, Roberta Miranda registrou o estrago do veículo que estava atrás do carro dela. O modelo da Kia ficou com a parte da frente destroçada.

"Olha aqui, galera! Isso aqui só realmente Deus, porque o cara meteu aqui… bateu no meu carro. Bati com a cabeça no volante. Dá uma olhada aqui", disse nervosa.

Apesar do susto, Roberta Miranda garantiu que está bem e tranquilizou os seguidores.