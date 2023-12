Reprodução/Instagram Saiba valor da fortuna de Maíra e Thiago Nigro após casamento no civil

Na véspera de Natal (24), Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram no civil em uma cerimônia intimista, assim como o casamento religioso. O casal apostou na comunhão universal de bens.

Após a passagem pelo BBB 9, a influenciadora investiu em programas de emagrecimento e aumentou seu patrimônio. Antes, ela trabalhava como modelo em emissoras.

Em 2022, Maíra declarou em entrevista no canal de Nathalia Arcuri ter "muito mais" de R$1 milhão na conta. O patrimônio também conta com imóveis, investimentos no mercado financeiro e a empresa de coach.

Com a profissão, ela chegou a cobrar R$10 mil por consultas individuais, de acordo com a Exame. Além disso, os planos da empresa custam até R$150 mil.

Já Thiago Nigro é um dos maiores influenciadores de finanças do país. Ele é autor do livro "Do Mil ao Milhão: sem cortar o cafezinho", o mais vendido em 2019, segundo a HarperCollins.

A sua mentoria financeira é vendida por R$3 mil no site. De acordo com o site Infomoney, a fortuna dela é avaliada em R$22 milhões.

