Reprodução/Instagram Baile funk e show no quintal: Luísa Sonza curte periferia de São Paulo

Luísa Sonza deu o que falar nas redes sociais ao passar a madrugada do Natal em um baile funk na periferia de Perus, zona noroeste de São Paulo.

A cantora surgiu em diversos vídeos curtindo a festa ao lado dos amigos. Para passar despercebida, ela apostou em uma regata branca, calça larga, boné para trás e óculos espelhado.





Nos Stories do Instagram dos amigos, a artista apareceu virando a madrugada pelas ruas estreitas, com direito a cantoria no quintal.

"Apenas Luisa Sonza no baile da minha quebrada", disse um internauta; "Rolê aleatório: Luísa Sonza na minha casa", declarou outra; "Você de boa amanhecendo após o Natal e a Luísa Sonza do nada aparece no quintal da sua casa", comentou uma terceira.

VALEUUUUU LUUNATALINAAAAA 🎄



Ó SONZERS COMO A LUU TÁ NO BAILE 😂🚀 @luisasonza amamos sua skin natalina pic.twitter.com/2Iz4PlglnZ — SONZAVERSE (@sonzaverse) December 26, 2023









luísa sonza no inferninho pic.twitter.com/K65JLqwpOc — digo 🐚 (@eurodgo) December 25, 2023









te amo luísa sonza no baile funk te amo pic.twitter.com/Dxq0fO1TPz — nicole (@nisillia) December 25, 2023





