Reprodução/Instagram A espera de Serena, MC Mirella induz parto com exercícios

MC Mirella está pronta para chegada da primeira filha, Serena. A bebê é fruto do relacionamento com Dynho Alves.

No hospital desde a segunda-feira (25), a cantora está fazendo de tudo para induzir o parto. Na manhã desta terça-feira (26), ela foi gravada pelo namorado enquanto fazia exercícios com uma bola.





Agora, os fãs esperam pelo anúncio do nascimento da menina. Na véspera do Natal, Mirella contou que o tampão havia caído: "19h15min. Acabou de sair o tampão. Menina, agora o bicho vai pegar", disse.

Já no Natal, ela deu entrada no hospital. "Saiu mais daquele tampão mucoso, só que agora veio mais rosado. Terei que ir para a maternidade dar uma olhadinha. Já vou ficar por lá", explicou.

MC Mirella e Dynho Alves vão dar às boas-vindas Serena no Hospital São Luiz, em São Paulo.

