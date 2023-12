Reprodução/Instagram Ex-A Grande Conquista, Gyselle Soares e Thiago Servo assumem namoro

Gyselle Soares e Thiago Servo assumiram o romance durante a celebração do Natal. A ex-BBB passou a data comemorativa com a família do cantor e aproveitou para divulgar o namoro.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou um registro romântico em frente a uma árvore de Natal.





"Feliz Natal meus cheris com muito amor para dar", escreveu ela na legenda da publicação.

A ex-dupla de Thaeme fez questão de comentar e se declarar: "Meu amor todinho", disse ele.

Gyselle Soares e Thiago Servo se conheceram durante o novo reality show da Record, A Grande Conquista, onde ele saiu vitorioso. Durante o programa, os dois foram shippados pelos fãs, mas o romance só aconteceu após o reality.

