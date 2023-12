Reprodução/Instagram Shay acusa Nadja de pegar óculos sem permissão; ex-peoa ameaça

Na segunda-feira (25), Shayan usou as redes sociais para expor Nadja Pessoa sobre um 'roubo'. O ex-A Fazenda 15 acusou a ex-colega de confinamento de pegar seu óculos sem permissão.

Nos Stories do Instagram, o iraniano questionou se os seguidores lembraram do acessório que usava no reality. "Pois é, eu procurei nas minhas malas e não achei", afirmou ele.

Shay então disse que viu "dona Nadja" usando o óculos em uma viagem. "Eu mandei mensagem para ela, eu pedi: 'Devolve, por favor'. Pedi com toda a educação, delicadeza. Ela me ignorou e ainda saiu falando mal de mim. Cara, é muito cara de pau", disparou ele.

Com a acusação, Nadja fez questão de se pronunciar nas redes. "Para quem acusa alguém de furto dentro de um reality show. Tem câmeras e é gravado 24 horas, e já estamos tomando todas as medidas cabíveis. Isso é crime de difamação e calúnia", disse ela.

