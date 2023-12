Reprodução/Instagram Bruna Biancardi combina roupa com a filha

Bruna Biancardi encantou seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (26), ao compartilhar novas fotos combinando o figurino com Mavie, de dois meses, filha da influenciadora com Neymar Jr.

“Sempre quis usar esses looks 'mãe e filha'. Ps: A segunda foto [risos] ela não gosta de pose”, legendou Bruna.

O vestido usado pela mãe tem o valor avaliado em R$ 16 mil, com a estampa Majolica, da Dolce & Gabanna. Já o macacão usado por Mavie é avaliado em R$ 3 mil.

No pescoço, a jovem usa um colar com uma joia com formato de uma menina, que representa Mavie. O pingente é semelhante ao usado por Neymar, pai de Mavie, que representa a menina e o filho Davi Lucca, de 12 anos, filho do atleta com Carol Dantas.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios. “Lindas”, “Os looks estão perfeitos, lindas do meu coração”, “Princesas”, foram alguns dos comentários.