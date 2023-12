Reprodução/Instagram Nicolas Prattes





O ator Nicolas Prattes viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (26), após um áudio vazar durante a participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo. Durante a entrevista, um som de notificação surgiu diversas vezes enquanto Nicolas falava e a web apontou para o uso do aplicativo gay de relacionamento "Grindr".

Nicolas Prattes ficou solteiro em dezembro. Ele namorava a influenciadora Luiza Caldi. "O grindr, aplicativo de relacionamento, do Nicolas Prattes a todo vapor ao vivo no Encontro", comentou um perfil. "O Nicolas Prattes foi pego no pulo usando o Grindr no Encontro com a Patricia Poeta", analisou outro.

o nicolas prattes meio que assumiu no ao vivo né, passo mal com o barulho da notificação do grindr



ELE CONGELANDO, n aguento.



pic.twitter.com/GLXQA9aJOG — JV 🧣 (@jvve31) December 26, 2023





"O nicolas prattes meio que assumiu no ao vivo né, passo mal com o barulho da notificação do grindr ELE CONGELANDO, não aguento", reparou outro seguidor.

Após a repercussão do áudio vazado, Nicolas Prattes se manifestou para explicar o som. Ele publicou um áudio de uma suposta produtora do "Encontro" explicando a situação.

"Fica tranquilo, querido, não era o seu mesmo [som]. Era alguém tentando entrar na mesma reunião em que você estava. O doido é que a gente só mandou o link para você. Devia ser um hacker, sei lá quem que era. Um cara que estava pedindo autorização e a gente ficava negando e aí ficava fazendo aquele barulhinho", disse uma suposta produtora do "Encontro" a Nicolas.

Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele !!! 😂😂😂❤️

Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente !!!

Beijos em sua famílias 🌟🥂 pic.twitter.com/YnazD7Zsdz — nicolas prattes 🦦 (@nicolasprattes) December 26, 2023





"Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele!!!

Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente!!! Beijos em suas famílias", disse Nicolas.