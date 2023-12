Filmes natalinos ajudam a deixar a data ainda mais divertida (Imagem: Reprodução digital | Netflix) 5 filmes de Natal para assistir com a família

Os filmes de Natal inspiram o público a entrar no clima da comemoração. E para isso, nem precisa muito esforço, afinal, quem não gosta de se imaginar vivendo uma aventura ou um romance natalino? Ou, ainda, aproveitar o período para reunir a família e criar boas memórias.

Bom, seja qual for o seu perfil, uma boa dica para assistir aos filmes da época é começar pelos clássicos, como ‘Esquecerão de Mim’ e ‘O Grinch’, duas obras que não podem faltar na lista de qualquer cinéfilo de Natal. Para escolhas mais contemporâneas, novos lançamentos como ‘Trocados’, estrelado por Jennifer Garner, e ‘A Batalha de Natal’, com o icônico ator Eddie Murphy, podem ser excelentes opções.

A seguir, confira 5 filmes de Natal para assistir com a família!

1. Trocados (2023)

Dos clássicos natalinos em família, ‘Trocados’ é uma comédia que gira em torno dos ‘Walker’, um casal que luta para manter os costumes da família mesmo com os filhos adolescentes crescendo e ficando independentes.

No entanto, o esforço tem o efeito reverso e dá início a uma crise no grupo. Assim, no dia mais importante de suas vidas, eles são atingidos por um raro evento cósmico que faz com que pais e filhos troquem de corpos. Então, eles precisam resolver os seus problemas em equipe para reverter a situação.

Onde assistir: Netflix.

2. A Batalha de Natal (2023)

Dirigido por Reginald Hudlin, a trama dessa aventura cômica segue Chris (Eddie Murphy), um pai de família que está determinado a vencer o concurso anual de decoração de Natal da vizinhança. Para isso, ele se dispõe até mesmo a fazer um acordo com uma elfa, chamada Pepper (Bell).

Entretanto, o que ele não esperava é que a elfa, na verdade, é um ser maligno que dá vida aos enfeites de Natal, trazendo o caos para a cidade e ameaçando as festas de fim de ano. Daí em diante, ele precisa deter Pepper para salvar a magia do Natal.

Onde assistir: Prime Video.

3. O Príncipe de Natal (2017)

O amor é um sentimento que não pode faltar nesta época, e está presente na maioria dos filmes , como em ‘O Príncipe de Natal’. Na trama, uma repórter chamada Amber (Rose McIver) se disfarça de tutora para fazer uma reportagem inspirada na vida de um príncipe playboy . No entanto, ela acaba se envolvendo em uma intriga e começa a viver uma grande paixão, mas precisa decidir entre manter uma mentira em nome de uma matéria ou largar tudo pelo amor de sua vida.

Onde assistir: Netflix.

4. O Grinch (2018)

Baseada no livro clássico do Dr. Seuss, o filme de animação é a escolha perfeita para o público infantil. Na história, Grinch, uma criatura verde rabugenta, detesta o Natal e decide roubar a festividade dos moradores de Quemlândia.

No entanto, seus planos são desafiados pela alegre Cindy Lou, que deseja entender o verdadeiro significado da festividade. Assim, a trama aborda temas como compaixão, amizade e a importância do espírito natalino.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Telecine e Google Play Filmes e TV.

5. Esqueceram de mim (1990)

Um clássico atemporal de Natal, ‘Esqueceram de Mim’ narra a história de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), um menino de oito anos que, por engano, é deixado para trás quando sua família viaja no Natal. Inicialmente, ele aproveita a liberdade, mas logo percebe que precisa se defender de dois ladrões que planejam roubar sua casa. A partir daí, ele passa a usar a criatividade para proteger o seu lar de dois criminosos atrapalhados, enquanto espera a família voltar.

Onde assistir: Disney+.