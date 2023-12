Reprodução/Instagram Carla Perez e Xanddy posa com os filhos e suas namoradas: 'Muito amor'

Carla Perez e Xanddy prepararam uma festa de aniversário conjunta para os filhos, Camilly Victoria e Victor Alexandre, em casa, no sábado (23). Entre os registros, o casal posou com as namoradas dos herdeiros.

Nos Stories do Instagram, a ex-dançarina do Tchan exibiu detalhes da comemoração e também se declarou para os filhos e as noras, Jarline Batista, namorada de Victor, e Daze, namorada de Camilly.





"Muito amor numa foto só", escreveu ela na legenda da publicação.

Camilly completou 22 anos na sexta (22) e ganhou um bolo divertido com a frase "Há 22 anos gastando como se fosse a herdeira". Já Victor fez 20 anos na última quarta-feira (20), e seu bolo dizia "Que dia é hoje? Dia de perna", fazendo referência à rotina fitness do filho de Xanddy e Carla.

