Filha de Kelly Key explica nomes de Latino e padrasto na certidão

A filha de Kelly Key tirou a dúvida dos seguidores sobre a sua filiação socioafetiva. Suzanna Freitas explicou a decisão de incluiu o nome do padrasto na certidão de nascimento.

"Vamos conversar um pouquinho mais sobre filiação socioafetiva? Para quem não sabe, é super possível ter dois pais na certidão de nascimento, que foi o que aconteceu no meu caso", disse ela em vídeo no TikTok.

A influenciadora ressaltou que o cantor aprova a relação entre ela e o marido de Kelly Key, que entrou na sua vida quando ela tinha dois anos.

"Eu era muito pequenininha. Essa relação foi acontecendo muito naturalmente, tanto para mim quanto para meu genitor, também porque ele entende o papel e a importância que meu pai Mico tem na minha vida. Entre nós, entre eles, tudo é muito claro porque entende a importância que teve na vida um do outro", revelou.

Por fim, Suzanna negou os rumores de que teria tirado o nome de Latino da certidão. "São muitos anos de relacionamento, e ele é meu pai. Quando eu falo 'meu pai', estou falando dele. Um pouquinho depois do Tuca [Arthur, de 6 anos, caçula da cantora] nascer, eu adicionei oficialmente meu pai Mico na minha certidão. Na época, houve muitos rumores, mas não tirei ninguém, eu apenas adicionei. Tenho dois pais na minha certidão de nascimento e uma mãe, inclusive no meu passaporte brasileiro", concluiu.

