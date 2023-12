Reprodução/Instagram Jojo Todynho





Após ser criticada por presentear os funcionários com mini-panetones e 100 reais, Jojo Todynho foi as redes sociais e rebateu os comentários, nesta sexta-feira (22). A cantora explicou que "eles recebem muito bem" e que foi dado "de coração".



"Agora que parei tudo. Estou numa correria. Mas vi que as pessoas estão falando que eu dei um mini-panetone e R$ 100. Deixa eu falar uma coisa para vocês, os meninos que trabalham na minha casa são maravilhosos, mas eles prestam serviço na minha casa, não são meus funcionários", disse ela nos Stories do Instagram.







"Eles recebem muito bem. Eu poderia simplesmente não dar nada. Dei uma lembrança de coração. Na vida do trabalhador, R$ 100 ou R$ 50 faz muita diferença. Está bom", continuou.

Jojo Todynho presenteou seus funcionários com um panetone e uma nota de R$100,00. pic.twitter.com/r8h71BWIes — POPTime (@siteptbr) December 22, 2023





Alguns internautas também compararam Jojo Todynho com Deolane Bezerra, que chegou a dar presentes aos seus funcionários no valor de R$ 50 mil. A dona do hit "Que Tiro Foi Esse" pediu para que não fizessem essas comparações.

"São funcionários da Deolane, contratados da empresa da Deolane. Não confundam as coisas. Vocês não estão dando nem um palito de dente para ninguém, se manquem, vão caçar o que fazer. Vocês não estão comprando nem a bala do sinal para ajudar o trabalhador", finalizou a funkeira.

Internautas compararam os presentes de Jojo com os de Deolane, que deu R$ 10 mil para cada um dos seus funcionários. pic.twitter.com/PkLtIvJlJb — Sintonia 🌍 (@SintoniaMundo) December 23, 2023