Reprodução/Record Márcia Fu rebate intrigas com Sheherazade: 'Não me passava verdades'

Márcia Fu resolveu abrir o jogo sobre a relação com Rachel Sheherazade após o fim de A Fazenda 15. A peoa relembrou a convivência com a rival no reality.

A ex-jogadora de vôlei afirmou que não pretende ter contato com a jornalista, que deixou claro a rivalidade contra ela após sua expulsão.





"Ela era uma pessoa que não me passava verdades e nunca me passou. Respeito, é uma grande repórter, mas nunca me passou de ser uma pessoa que queria me identificar, conversar, ter algumas trocas... Mesma coisa que fosse uma plantinha que tivesse ali. Desculpa, tenho que ser sincera. Não me trazia nenhum conteúdo", comentou ela.

Márcia ressaltou a atitude de Sheherazade durante a Lavação de Roupa Suja, editada pela Record. "Desejo tudo de bom pra família, mas não gostei dela na Lavação de Roupa Suja. Ela tava instigando as pessoas que tinham saído para me arrebentar. Achei isso feio, horrível da parte dela", disse.

Segundo a finalista do programa, a comunicadora incentivou os ataques contra ela. "Uma repórter tão renomada, né? Tão cheia das palavras, que detesta esse tipo de coisa... Se fosse eu, beleza. Com todo respeito, prefiro mil vezes a Márcia do que alguém que se porta dessa forma, como uma lady, uma politicamente correta e chegou lá e ficou instigando o outro a falar que eu sou isso, sou aquilo. Desculpa, pronto falei. Não tenho medo de falar", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

🔥 Márcia não pretende ter relações com Rachel aqui fora: "Não me passava verdades! [...] Mesma coisa que fosse uma plantinha que tivesse ali!"



Márcia: "Não teve nada de disputa de espaço. Quando entrei lá, eu não sabia nem qual era meu espaço. [...] Ela era uma pessoa que não… pic.twitter.com/iSJgbOYtF4 — Antenados (@canalantenados) December 23, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: