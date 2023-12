Reprodução/Instagram A atriz Bella Campos





Bella Campos compartilhou com os seguidores os registros de suas férias na praia, na madrugada deste sábado (23), em seu perfil do Instagram. No entanto, a sexta foto do carrossel acabou chamando a atenção da web.





A atriz de "Vai na Fé" publicou a imagem de uma camiseta com a seguinte frase estampada: “Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. 69. Goza e dorme”. A publicação acontece após Bella ser alvo de uma possível alfinetada da rapper Slipmami, atual de MC Cabelinho , o ex-noivo da artista.

A indireta teria sido dada por meio do trecho da música "Poesia Acústica 15", no qual a rapper afirma que nenhuma mulher será como ela, que ela sempre vai ser a número 1. “F*dam-se as piranhas, como eu nunca vão ser/ Top 2, e eu não sou a 2, como eu vou ser?/ Eu vou ser a Bonnie, e você o Clyde".

Os internautas logo apontaram como uma possível resposta à indireta de Slipmami. “Foto 6 sabemos para quem foi”, comentou um na postagem dela. "Bela, sempre na classe até mesmo nas respostas kkk", disse outra. "Vai ter rivalidade entre mulher mesmo por causa de homem? Eu não creio nisso", escreveu mais um.

Bella Campos e MC Cabelinho terminaram o relacionamento no final de agosto deste ano após rumores de traição da parte do funkeiro vierem à tona.