Reprodção/Instagram MC Cabelinho remove tatuagem com nome de Bella Campos e web critica

MC Cabelinho deu o que falar nas redes sociais ao remover a tatuagem que fez em homenagem à ex-namorada, Bella Campos. O casal anunciou o término em agosto após rumores de traição.

As críticas aconteceram pelo cantor compartilhar o vídeo exibindo o momento da retirada do desenho, que ficava na parte de trás da orelha, sendo que ele foi acusado de infidelidade.





"E claro que ele tinha que mostrar, não podia só tirar e pronto", comentou uma seguidora; "Até entendo ele remover, mas montar todo um palco pra mostrar a remoção é muito mal superado", comentou outro; "Ele age como se ele tivesse sido traído, fez uma música falando do povo que falou da traição, ele realmente acredita que o mais afetado na história é ele", declarou um terceiro.

Os rumores de traição de MC Cabelinho começaram a circular quando o funkeiro se apresentou em Belo Horizonte, Minas Gerais. A mineira Duda Mehdef, ex-affair do cantor, afirmou que já viveu uma relação conturbada com o MC e ficou novamente com ele no encontro recente.

"Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar para vocês com o tempo; não sei como está a vida dele", contou no Instagram, no último domingo.

