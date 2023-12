Reprodução/Instagram Irmão de Zezé Di Camargo apaga vídeos atacando Zilu após ameaça de processo

Welington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, apagou todos os ataques contra com Zilu Godoi após a ameaça de processo. A briga começou quando o cantor gospel acusou a ex-cunhada de "vitimismo" após ela dizer que não passaria o Natal no Brasil por conta das recentes polêmicas da família.

A influenciadora resolveu ser sincera com o ex-cunhado sobre a troca de farpas.





"Pode falar o que você quiser! Se você falar coisas graves, nós vamos para a Justiça", disse ela.

Zilu e Welington trocaram diversos ataques nos perfis dos Instagram, revivendo a briga da polêmica começou depois que Amabylle Eiroa, noiva de Igor, expôs que Graciele Lacerda havia criado um perfil falso para falar mal de membros da família de Zilu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: