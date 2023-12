Reprodução MC Ryan revela pausa na carreira pela filha: 'Quero estar do lado'

O cantor MC Ryan SP surpreendeu os fãs ao anunciar uma breve pausa na carreira. Nesta quarta-feira (20), o funkeiro afirmou que a decisão foi motivada pelo nascimento da primogênita no dia 12 de dezembro. A pequena Zoe é fruto do relacionamento com Giovanna Roque.

"Virei pai há pouco tempo. É uma fase nova para mim. Não quero perder os primeiros momentos da minha filha", afirmou.

Artista mais escutado do ano em São Paulo, segundo o Spotify, MC Ryan SP só retornará aos compromissos profissionais em fevereiro.

"Deixando bem claro que travei a agenda somente de janeiro. Não vou fazer show em janeiro, vou cuidar da minha filha. O motivo de eu ter travado o mês de janeiro inteiro foi por causa da minha filha mesmo. Quero estar do lado no primeiro banho e das primeiras coisas... Mas é o mês mais fraco de shows também, mas de fevereiro em diante, estou na pista", ressaltou.

A decisão do funkeiro deixou alguns fãs irritados, principalmente aqueles afetados com o cancelamento dos shows. No pronunciamento, Ryan rebateu as críticas e disse que a filha sempre será prioridade.

"Para os fãs que não entenderam, não posso fazer nada. O dia de vocês vai chegar, vocês vão um dia ser pais e vão entender a importância de estar ao lado do filho. Posso ser o louquinho que vocês veem aqui, posso estar ou não com a mãe da minha filha, mas meu compromisso como pai nunca vai faltar. Minha filha vai estar em primeiro lugar. Se tiver dez shows e a minha filha estiver doente, eu não vou nos dez shows", declarou.