Reprodução/Pedro Dimitrow Gil do Vigor se pronuncia após ser citado em briga de Eliezer e Mussi

Depois de ser citado na briga de Eliezer com Rodrigo Mussi, Gil do Vigor comentou o posicionamento dos influenciadores sobre os jogos de azar mencionados em uma reportagem do Fantástico neste domingo (17). No vídeo, ele alertou os seguidores, mas se esquivou de comentar a briga entre amigos.

"Não quero falar de influenciador nem de ninguém. Quero falar de pessoas. Estava analisando, como economista, o impacto dessas apostas que as pessoas fazem. Sobre o endividamento. Isso é muito perigoso, eu fico muito assustado. Quem procura mais? Quem está desesperado, precisando de dinheiro urgentemente. Quem tem dívida, está devendo. Qual é o grande problema? Por que todo mundo está falando disso?", questionou o ex-BBB.

"Quanto mais você precisa, mais desesperado você está, maior é a probabilidade de acabar colocando o dinheirinho. Você já não tem. Imagina não ter, colocar o seu dinheirinho em algo que você vai perder? As probabilidades são pequenas, não existe almoço grátis. A esmola quando é grande, o santo desconfia", concluiu Gil.

Após Rodrigo Mussi ter citado Viih Tube ao falar do jogo de azar, perguntando se ela devolveria a quantia recebida, Eliezer se revoltou com o ex-amigo. No desabafo, ele citou Gil. "Foi para a casa do Gil comigo e saiu de lá p**o, porque a gente sentou, ficou conversando e não deu para gravar o conteúdo que ele queria. Ele queria ir lá só para gravar conteúdo. Gil, naquele dia em que a gente em que fui com ele, ele saiu p**o, no outro dia tivemos que voltar porque ele queria só o vídeo. Saiu p**o com você porque você não quis gravar, tinha uma festa. Você lembra disso, Gil? Saiu falando mal de você", contou.

