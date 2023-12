Reprodução/Instagram Filhas de Gloria Maria celebram aniversário com amigos da mãe

Laura e Maria, filhas de Gloria Maria, comemoraram os aniversários sem a presença da mã e pela primeira vez. E para acompanhar as únicas herdeiras da jornalista, amigos estiveram presentes da celebração íntima.





A apresentadora Leilane Neubarth compartilhou fotos ao lado das meninas e se declarou. "Com as aniversariantes mais amadas de dezembro. Juntas sempre: amor, carinho e amizade. Amo vocês, Lalá e Maria", escreveu ela.





O padrinho de Laura e amigo íntimo de Gloria, o jornalista Bruno Astuto também dividiu registros da festa.

"Dia de festa dupla! Minha afilhada Laura: debutante! 15 anos! Amo sua doçura, seu amor pelo balé, pelo teatro, sua dedicação aos estudos. Amo a jovem mulher que está nascendo, com um coração enorme. Nosso orgulho, orgulho da mamãe. Como está parecida com ela, ainda mais neste vestido que ela adorava. Viva minha Lalá", iniciou ele.

E completou ele: "Minha Maricota, minha sobrinha adorada. 16 anos! Como quero ver você feliz, corajosa, plena. O futuro a aguarda ansiosamente, a nova geração que vai nos encher de orgulho. Que Deus a abençoe".





Maria, filha mais velha de Gloria Maria, completou 16 anos nesta segunda-feira (18). Já Laura, completa 15 anos no dia 28 de dezembro.

Gloria Maria foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019. Ela passou por um tratamento de imunoterapia que, na época, foi concluído com sucesso. Após o tratamento, Gloria sofreu uma metástase no cérebro, que também foi tradada com êxito através de uma cirurgia. Porém, em 2022, a jornalista começou a nova fase do tratamento contra metástases no cérebro e o tratamento deixou de fazer efeito.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: