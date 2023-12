Reprodução/Instagram Casamento Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Larissa Manoela pegou os amigos famosos de surpresa ao revelar que se casou com André Luiz Frambach no último domingo (17). A atriz compartilhou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira (18).

"'Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser' - 17/12/2023", escreveu ela na legenda da publicação.





Nos comentários, diversos famosos e ex-colegas de trabalho comemoraram a notícia. "Viva!!!", disse Mel Maia; "Todo amor e proteção do mundo pra vocês! Sejam felizes pra sempre", declarou Maisa; "Mentira!!!!!! Que amor. Que lindos vocês, como você tá linda. Todo amor do mundo pra vocês", comentou Klara Castanho.

Outras celebridades também mandaram energias positivas para o casal. "Que lindos!! Toda felicidade do mundo para vocês", disse Ana Hickmann; "Toda felicidade do mundo!!!!", declarou Juliana Paes; "Ah que lindos", escreveu Lexa.

Larissa Manoela assumiu o namoro com André em julho de 2022. O noivado aconteceu em Fernando de Noronha , no fim de 2022, com direito a um álbum de fotos em um iate.

