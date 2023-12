Reprodução Luísa Sonza não sobe no palco para receber prêmio por música de ex

Luísa Sonza deixou um climão no Women's Music Events Awards nesta quinta-feira (14) ao não subir no palco para receber o prêmio Música Mainstream pela música 'Chico'.

A cantora abriu a premiação com uma homenagem a Rita Lee, que morreu em maio deste ano, mas não pegou o troféu anunciado por Marimoon e Titi Müller.





Além do desconforto da plateia com a indicação da música feita por Luísa para o ex-namorado, Chico Moedas, as apresentadoras, esperaram pela artista, que não apareceu.

🚨AGORA: Luísa Sonza venceu a categoria “Música Mainstream” com o hit “Chico” no “WME Awards”.



Porém, mesmo estando presente na premiação, não subiu no palco para receber o prêmio.



pic.twitter.com/oS0YpTwr1a — CHOQUEI (@choquei) December 15, 2023





Com a repercussão, a cantora usou as redes sociais para explicar o ocorrido e desmentir qualquer desentendimento.

"Eu estava no camarim na hora, não escutei, corri pra conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso", disse ela.

Luísa ainda comentou sobre o amor que tem pela canção. "Eu amo essa música, pra mim uma das melhores que já fiz, ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: