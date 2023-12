Reprodução/Instagram Susana Werner quebra silêncio sobre suposta traição de Julio César

Nesta quinta-feira (14) Susana Werner resolveu se manifestar sobre uma suposta traição do ex-marido, Julio César . Segundo Leo Dias, o ex-goleiro estaria vivendo um caso com uma garota de programa na Itália.

A influenciadora usou o feed do Instagram para desmentir a notícia. "Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: oi e sim? Que viajem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim, mas pra promover uma modelo… Tá engraçada essa matéria", escreveu ela na legenda, marcando o jornalista.

Já nos Stories do Instagram, Susana deu mais detalhes sobre o caso. "Pessoal, eu não acredito nisso não tá? Que fique bem claro que nossa separação não tem a ver com mulher", afirmou.

