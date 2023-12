Foto: Aline Fonseca Caetano Veloso anuncia data extra do show 'Transa' em São Paulo

Por meio de um post do Instagram feito na noite de quinta-feira (15), Caetano Veloso anunciou que tirará uma “férias radical” após a série de shows que fará em Salvador neste final de semana.

"Chego à minha Bahia e logo faço série de três shows do Meu Coco na Concha. Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada”, começou.

Ele pediu para que todos considerassem a decisão de descansar, por ser algo necessário para o cantor. "Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais”, anunciou.

“Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão", finalizou.

Caetano não anunciou quando acabam as férias.

+ Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente