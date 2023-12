Reprodução/Instagram Susana Werner desabafa sobre 'abuso patrimonial' após separação

Após anunciar o fim do casamento com Julio César , Susana Werner disse que foi vítima de abuso patrimonial durante o relacionamento.

Na conversa com os seguidores, a influenciadora revelou que o caso de Ana Hickmann com o ex-marido a fez abrir os olhos.





"Só fui aprender após o caso da Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você", contou.

A atriz afirmou que a convivência com o ex-goleiro estava complicada. "Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como. Todas as mulheres que conheço no mundo gostariam de ter um apartamento decorado. Se mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há 9 anos", revelou.

Susana Werner e Julio Cesár ficaram juntos por 21 anos e são pais de Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.

