Susana Werner voltou a desabafar nas redes sociais durante a manhã desta terça-feira (12). A atriz deu mais detalhes do término do casamento com o goleiro Júlio César, de quem afirma ter sido vítima de abuso patrimonial.

"Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação”, começou, dizendo também que o acesso ao dinheiro do casal está sendo dificultado.

A artista contou que nem a mesada do mês recebeu até agora. “Já são 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico???#abusopatrimonial é isso para quem ainda não entendeu", falou.

"Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex marido mas não vou deixar essa brincadeira ir além. Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim", finalizou.

Ela revelou estar se separando no último domingo (10) e contou como estava sendo os primeiros dias como solteira: "Aqui não tem tempo para tristeza, não! Eu durmo à noite mesmo. Já tem um mês que eu estou separada, um mês que estou tranquila e feliz. Não parece, mas eu estou, sim."

No mesmo dia, Susana alegou ter sido vítima de abuso patrimonial do ex. "Só fui aprender após o caso da Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente, ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça, é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você... Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como", declarou.

Em maio deste ano, a atriz tinha anunciado a separação mas dois dias atrás o casal voltou atrás, dizendo ter sido uma decisão precipitada.





