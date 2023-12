Reprodução Instagram - 13.12.2023 Irmã de Melody, Bella Angel, mostra resultado do silicone e lipoaspiração

Bella Angel, irmã de MC Melody, usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu pela próteses de silicone que fez. A cantora, de 19 anos, fez procedimentos estéticos nos últimos dias e dividiu opiniões.



"Tô feliz com o resultado, coloquei 365 ml de silicone e enxerto, então ficou bem grandão. Também fiz uma lipoescultura no corpo todo. Eu sempre tive sonho de fazer essas cirurgias, nunca me senti bem com a minha autoestima, até que enfim estou me sentindo bem comigo mesma", iniciou ela.



Em seguida, Bella falou das críticas ao corpo: "Tô muito feliz, ainda estou na recuperação. Na internet tem muita gente que vai gostar e outras que não vão, mas estou feliz e é isso".



A irmã de MC Melody se submeteu a três procedimentos estéticos. Ela fez uma lipoaspiração em alta definição no abdômen, colocou próteses de 365 ml nos seios e disse que tem glúteos mais volumosos, o que aponta para outra aplicação de silicone.



