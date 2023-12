Reprodução/Record Márcia Fu em 'A Fazenda 15'

Márcia Fu matou um pouco da curiosidade do público sobre os valores que os peões recebem pela participação em A Fazenda 15.

Na academia, a peoa conversou com Tonzão e revelou o cachê recebido dentro do jogo, mas não especificou se o preço é referente às ações dos patrocinadores do programa ou atividades.





"Estamos levantando uma grana, né? Ajuda pra c*ralho, né? Onde que [lá fora] em meia hora a gente ganha 2 contos [R$ 2 mil]?", questionou ela.

O cantor concordou, mas não comentou sobre o assunto e ela continuou: "Vai ganhar 2 contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar Cidade de Deus do avesso. Você entendeu o que tô falando".

Márcia ressaltou que é muito trabalho para conseguir o valor. "Tenho que virar minha loja do avesso pra ter lucro de 2 contos. Virar, tá? Virar! Nós estamos tendo uma oportunidade boa. Deus é bom pra nós", concluiu.

