Irmã de Melody, Bella Angel, mostra resultado do silicone e lipoaspiração

Aos 19 anos, Bella Angel, irmã da cantora mirim Melody, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o resultado dos procedimentos estéticos que ela fez recentemente: uma lipoaspiração em alta definição e a aplicação de uma prótese de silicone nos seios.



Nesta semana, quando compartilhou um vídeo, que foi feito após um mês das intervenções cirúrgicas plásticas, ela, no entanto, recebeu diversos comentários que reprovavam como o corpo dela ficou. Alguns internautas ainda apontaram que ela poderia ter chegado ao mesmo resultado através da musculação.



“Achei que o silicone está muito grande, mas, mesmo assim, está linda”, escreveu uma internauta no Instagram. “Estão julgando por não terem dinheiro para fazer igual”, rebateu outra. “Ficou perfeita”, opinou mais uma. "Com bastante treino e disciplina, ela ficava com essa barriga fácil", comentou ainda um quarto internauta.



Bella revelou que a quantidade de silicone implantada nos seios dela foi de 360 ml. Já em relação a lipoaspiração, ela não detalhou como se deu o procedimento. Além disso, a irmã de Melody mostrou que acompanhou a cantora no “Tik Tok Awards” , evento que aconteceu na última terça-feira (12).

