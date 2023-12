Reprodução Thais Carla acusa TikTok de gordofobia após ser excluída de premiação

A influenciadora Thais Carla se revoltou nesta quarta-feira (13) após ter sido excluída do TikTok Awards, evento que prestigiou criadores de conteúdo e artistas na última terça-feira (12). Em desabafo, ela alegou ter números melhores do que os famosos convidados e apontou que a exclusão foi uma atitude gordofóbica da empresa.

"E a gordofobia do ano vai para o TikTok Awards", iniciou a influenciadora, contando que a equipe dela reuniu os dados de engajamento da conta dela e comparou com a de influenciadores convidados para o eventos.

"Gente, ninguém, ninguém, ninguém dos indicados tem um view [número de visualizações] desse ano com esse view [o dela de 267 milhões], não tem! A gente procurou, procurou, procurou, não achou, então vai me dizer qual é o critério que vocês têm de indicação? Se não é o view, se não é relevância de comentários, de engajamento, porque engajamento a mãe tem, e aí?", questionou ela.

Thais aponta que nem mesmo o convite para o evento ela recebeu. "A pessoa tem esse view todo, trabalha nessa merda sem ganhar um real, porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo financeiro com o TikTok. Por que não me chamou? Vai me dizer que é o quê, é porque não gosta de mim?", pressionou.

Com 12 milhões de seguidores e 146 milhões de curtidas na plataforma, a influenciadora acusa a empresa de gordofobia.

"O pessoal não tem 1/3 do que eu tenho e tá lá sendo indicado, aí vai me dizer que não é gordofobia, vai me dizer que não é preconceito? (...) 267 milhões! Será que isso não é digno de nem ser indicada, nem ser convidada? Será que minha presença é tão horrível assim?", lamentou.

Thais Carla refletiu sobre a exclusão e a gordofobia estarem presentes nos mínimos detalhes. Ela também afirmou que continua publicando conteúdo por carinho aos fãs, que veem nela representatividade.

"Antigamente, quando eu era criança, eu não via ninguém, era massacrada porque eu não me enxergava nas coisas. Eu faço por eles, eu não faço por indicação, mas eu fico puta porque a mãe tem engajamento, respeita, e aí ela não é indicada, ela não é nem convidada? Que descaso do caralh* é esse? (...) Não diga que a por mérito, não, porque não é, porque a mãe aqui tem muito mais", completou.