Reprodução Faustão aparece em público após transplante e web reage: 'Um menino'

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, apareceu em público ao lado da atriz Christiane Torloni. A foto publicada no Instagram chamou a atenção dos internautas devido à aparência rejuvenescida do comunicador, que passou por um transplante de coração no final de agosto.

Amigos de longa data, Christiane Torloni apareceu abraçada com o apresentador, que vestia um look preto com uma jaqueta laranja. O semblante dele estampa um sorriso aberto e o cabelo castanho e grisalho está penteado para trás.

"E celebrando a chegada do Natal, com muita amizade e esperança, o reencontro tão esperado com o meu mui querido Faustão! Uma grande emoção, nossos corações batendo pertinho outra vez! Deus te abençoe meu irmão, vida looooonga!", celebrou a artista.

Nos comentários, internautas elogiaram muito a fisionomia do ex-apresentador da Band.

"Semblante dele está ótimo, boa recuperação Faustão!!!", comentou uma internauta. "Ele tá com uma cara ótima 👏👏 saúde sempre", adicionou outra. "Que bom! Ele está com aspecto saudável", reparou uma terceira. "Nossa, Faustão está parecendo um menino!!!!", elogiou outra.