Reprodução Instagram - 13.12.2023 Christiane Torloni e Faustão

Conhecida pela interpretação de personagens de destaque na teledramaturgia brasileira, Christiane Torloni usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para compartilhar uma foto ao lado do renomado apresentador Fausto Silva , conhecido popularmente como Faustão, após o transplante de coração que ele recebeu .



“Celebrando a chegada do Natal, com muita amizade e esperança: o reencontro tão esperado com meu querido Faustão! Uma grande emoção, nossos corações batendo pertinho outra vez. Deus te abençoe, meu irmão, vida longa!”, escreveu a atriz, que recentemente fez uma aparição pontual em “Vai na Fé” , folhetim das sete que foi substituído pela atual obra do horário: “Fuzuê”.



Nos comentários da publicação, os fãs e seguidores da atriz e do apresentador celebraram o reencontro dos dois, além de escreverem diversos elogios aos famosos.



“O semblante dele está ótimo! Boa recuperação, Faustão”, desejou um seguidor. “Linda amizade! Saudade dos dois nas telinhas”, comentou uma segunda. “Sensacional essa dupla de milhões”, opinou uma terceira. “Sempre percebemos o carinho e respeito de um com o outro”, acrescentou ainda uma quarta.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: