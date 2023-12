Reprodução/Twitter Ana Hickmann com o cão Joaquim no colo

Ana Hickmann aproveitou que dezembro é o mês da conscientização contra o abandono de animais para relembrar de quando resgatou Joaquim das ruas.

"Quem aqui se lembra do dia em eu resgatei o Joaquim??? Nem dá pra dizer que esse menino quieto, magrinho e assustado no ponto de ônibus é o mesmo que vive feliz aqui em casa", iniciou a apresentadora.

"Dezembro é o mês da conscientização contra o abandono de animais e eu vim aqui fazer um apelo para que todos cuidem e protejam os bichinhos, principalmente nessa época do ano em que infelizmente o abandono aumenta muito", escreveu.

"O resgate e o primeiro atendimento veterinário podem salvar a vida dele, assim como aconteceu com o Joaquim", pontuou.

A loira conta no vídeo que foi amor à primeira vista. "Essa carinha estava no ponto de ônibus, abandonado, assustado, na beira da rodovia, com fome e ficou ali, esperando que alguém pudesse ajudá-lo".

"Meu coração falou mais alto e eu não pensei duas vezes e trouxe ele comigo", disse, contando não ter sido a primeira vez que resgata um animalzinho.





