O influenciador Francisco Veiga, conhecido como Chico Moedas, se pronunciou em vídeo pela primeira vez desde o término polêmico com a cantora Luísa Sonza.

Nos Stories do Instagram, Chico apareceu com uma blusa branca pedido perdão a quem ele possa ter magoado.

"Eu não ia conseguir vir aqui e e não falar sobre isso. Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma, com o que rolou", declarou.

"Depois de toda essa tempestade maluca queria agradecer os esporros, as mensagens... Tudo isso que rolou, não quero me estender muito nisso", disse, não se referindo diretamente ao término.

Na sequência, o influenciador anunciou que voltou a publicar vídeos no canal do YouTube. Chico ganhou destaque ao participar de quadros do canal de Casimiro Miguel, onde a dupla analisava casas à venda.

