Reprodução / Instagram Preta Gil recebe visita do pai, Gilberto Gil, no hospital: ‘Progredindo’

Preta Gil, que continua internada se recuperando do procedimento cirúrgico de retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal, recebeu a visita do pai, Gilberto Gil, na última segunda-feira (4).

"Hoje meu papai veio me ver!!! Te amo, pai, @gilbertogil. Obrigada pela visita, tia @fafagiordano", escreveu a cantora na foto ao lado do pai.

"Por aqui sigo progredindo", comemorou Preta ao postar uma selfie.

No sábado (2), a artista já tinha recebido a visita da irmã, Bela Gil, e do sobrinho, Nino, mas ela só postou os cliques no domingo (3), quando recebeu os amigos Ju de Paula, Soraya Rocha, Mahmundi, Malu Barbosa e Dudu Barros.