Reprodução/Globo Diego Martins se manifesta após ameaças de morte contra Amaury

Diego Martins, Kelvin de Terra e Paixão, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as ameaças de morte contra Amaury Lorenzo, seu par romântico na novela . O ator que dá a vida a Ramiro desativou as redes sociais após vencer o prêmio de Ator Revelação no Melhores do Ano do Domingão com Huck.

No perfil do X, antigo Twitter, Diego se revoltou com a situação e mandou um recado para os haters.

"Isso já me deixou puto em outros momentos e agora me deixa mais ainda. É a vida de alguém e parece que ninguém entende isso. Não adianta virar e falar 'ai não liga pra isso', 'é só ignorar'. Não é fácil assim, simplesmente não é fácil", começou ele.

isso já me deixou puto em outros momentos e agora me deixa mais ainda. é a vida de alguém e parece que ngm entende isso. não adianta virar e falar “ai nao liga pra isso” “é só ignorar”. não é fácil assim, simplesmente não é fácil. + — Diego Martins (@di_egomartins) December 12, 2023

O ator fez questão de relembrar que existe alguém do outro lado da tela. "Sinceramente o que o Amaury fez quase sempre passa pela minha cabeça também como opção. É MUITO desgastante. Muito. Sempre parece que vai aparecer algo completamente alheio ao momento lindo que você tá vivendo pra te derrubar. E se esquecem que do outro lado da tela tem: uma pessoa", declarou.

"Ninguém merece essa merd*. E num dia como ontem então???? Sério. Sigo com o Amaury na decisão que ele quiser tomar sobre tudo isso. Não é fácil e mexe com a saúde da nossa cabeça em muuuitas esferas", completou ele.

ninguém merece essa merda. e num dia como ontem então???? sério. sigo com o amaury na decisão que ele quiser tomar sobre tudo isso. não é fácil e mexe com a saúde da nossa cabeça em muuuitas esferas. — Diego Martins (@di_egomartins) December 12, 2023

Na sequência, o artista elogiou Clara Moneke, que também concorria ao prêmio e, de acordo com os internautas, deveria ter vencido.

"Clara é merecedora. Eu sou merecedor. Amaury é merecedor. 2023 foi uma vitória para nós três. Nos amamos, somos fãs uns dos outros. Se eu e clara nos emocionamos TANTO vendo esse momento ser do AMAURY, o que acontece com esses 'fãs' que não conseguem fazer o mesmo? Porque o ódio?", questionou.

clara é merecedora. eu sou merecedor. amaury é merecedor. 2023 foi uma vitória para nós três. nos amamos, somos fãs uns dos outros. se eu e clara nos emocionamos TANTO vendo esse momento ser do AMAURY, o que acontece com esses “fãs” que não conseguem fazer o mesmo? porque o ódio? — Diego Martins (@di_egomartins) December 12, 2023

Por fim, Diego agradeceu pelo apoio que recebe dos fãs, mas ressaltou casos de ódio. "Enfim, nada disso é fácil. É sinceramente insuportável. Todo o carinho e amor que vocês mandam chega na gente e chega nesse momento pro Amaury sim. E conforta muito. Mas o outro lado é um inferno, é um inferno e é MUITO cansativo. É desesperador. Vai ficar tudo bem, como sempre", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

enfim, nada disso é fácil. é sinceramente insuportável. todo o carinho e amor que vocês mandam chega na gente e chega nesse momento pro amaury sim. e conforta muito. mas o outro lado é um inferno, é um inferno e é MUITO cansativo. é desesperador. vai ficar tudo bem, como sempre. — Diego Martins (@di_egomartins) December 12, 2023

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: