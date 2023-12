Reprodução Deborah Secco

A atriz Deborah Secco surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (12) ao aparecer como veio ao mundo, completamente nua. Nas redes sociais, a artista de 44 anos recebeu diversos elogios.











No cenário que aparenta ser um camarim, Deborah Secco posou em frente ao espelho com apenas o cabelo longo cobrindo a região dos seios. O vídeo é curto e, apesar de mostrar a atriz nua, não deixa nenhuma parte íntima escapar.



Na publicação do X, antigo Twitter, ela brincou com a pose estar semelhante a de sereia. "Sereiando…", escreveu na legenda.



Os comentários do vídeo provam que os fãs ficaram em êxtase com a beleza da artista. "Muleeeeeee de Deus! Tem gente (eu) passando mal", escreveu uma seguidora.



"Como pode uma deusa dessas?", questionou outra internauta. "Meu Deus, que mulher linda, Socorro como consegue a cada ano ficar mais maravilhosa ainda?", escreveu uma terceira.