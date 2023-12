Reprodução/Record TV A Fazenda: brincadeira acaba em briga generalizada entre peões

O que era para ser uma brincadeira acabou em treta em A Fazenda 15. Na tarde desta terça-feira (12), Cezar Black, Lily Nobre, Jaquelline, WL e Shayan conversavam antes de uma dinâmica com os peões e se transformou em briga generalizada.

Na brincadeira, WL disse que Black, Jaque e Shay era falsos, e então a fazendeira rebateu entrando na brincadeira.

Foi então que a conversa se transformou quando Jaquelline tentou explicar porque jogou um Resta um para Radamés ao invés do grupo dos Crias.

"Eu não dei preferência, eu não jogo com nenhum grupo", afirmou ela.

A briga iniciou com os peões falando um por cima do outro. "Aqui é um jogo de xadrez, a gente mexe as peças do tabuleiro. Vocês estavam comemorando que eu tava pra Roça e ia sair, mas o Brasil me quis aqui. A roça é pra isso", opinou Black.

"Quem estava comemorando? Responde!", pediu Lily. "Ninguém comemorou!", concordou WL.

"Quando Jaquelline voltou fazendeira, vocês estavam gritando, comemorando", rebateu Black.

"Tudo falso, você e Shay!", respondeu Lily. A peoa ainda acusou os peões de "lamberem" Jaquelline. "Dois falsos! Vocês são dois falsos! Ela sabe que ninguém joga com ela", disparou.

Jaque tentou impedir o resto da briga pedindo para os colegas de confinamento se acalmarem.

"Se tu [Black] quer falar, tu vai escutar também. VTzeiro!", apontou WL

"Isso é VT? Andar sozinho?", rebateu Black. Lily então declarou que o ex-BBB começou a fazer mais VT após a saída da namorada Kally Fonseca. "Todo mundo viu", afirmou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





🚨TRETA! Black e Shay x Jaquelline x Crias. #AFazenda pic.twitter.com/4OBnc9jZqL — Central Reality (@centralreality) December 12, 2023

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: